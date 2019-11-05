Король ринга: Ломаченко удерживает чемпионский титул дольше всех боксеров мира

5 ноября, 2019, 13:12

Украинский боксер Василий Ломаченко удерживает титул дольше всех действующих чемпионов мира

Об этом сообщает The Sun.

Действующий чемпион мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко удерживает статус чемпиона мира в течение 5 лет и 4-х месяцев, что является лучшим результатом среди всех действующих чемпионов.

Украинец является чемпионом мира с июня 2014 года, когда выиграл титул WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) в поединке с американцем Гарри Расселом-младшим. С тех пор украинец дважды поднялся в весовой категории, но неизменно владел титулами.

Второй результат в рейтинге в таиландского боксера Ванейхонга Менайотина, что удерживает пояс WBC в минимальном весе (до 47,6 кг) в течение 4 лет и 11 месяцев.

В тройку также вошел чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, который не уступает титул в течение 4 лет и 9 месяцев.