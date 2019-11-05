Каштру назвал важнейший матч осени для "Шахтера"
5 ноября, 2019, 18:59
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру одинаково относится к каждому матчу команды
Об этом сообщает s port.ua.
Накануне матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского "Динамо" главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, какой матч для его команды будет важнейшим этой осенью.
"Следующий матч всегда самый важный. Если говорить о проходе дальше, то еще ничего не решено. Во многом вопрос прохода будет решен завтра. Однако "Аталанту" тоже пока не стоит сбрасывать со счетов", - пояснил португалец.
Матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтер" состоится 6 ноября и начнется в 22:00. Обе команды после 3 туров по 4 очка и делят второе-третье места.
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- 2 ноября в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты" .
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