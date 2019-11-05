Эстония не пропустила через свою территорию самолет с российским вице-премьером
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что событие произошло в начале октября. Это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.
"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем главы правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года заход в территориальные воды Эстонской республики российском учебном судну "Седов", - пояснила она.
Третьим случаем стал отказ Таллина (столица Эстонии) без объяснения причин в мероприятии в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков". Комментируя отказ, Захарова отметила, что "это решение вызывает крайнее удивление".
"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при развитии двусторонних отношений с Эстонией", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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