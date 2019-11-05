Джокович признался, что не планирует завершать карьеру
5 ноября, 2019, 19:25
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович заявила, что не планирует в ближайшее время завершать теннисную карьеру
Об этом сообщает Tennis 365.
Бывшая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович рассказал, сколько еще планирует заниматься теннисом.
"Думаю, что я в любом случае еще долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу еще долго играть. Надеюсь, что вы меня еще увидите долго", - высказался Джокович.
Серб занимает третье место в списке теннисистов, которые получили больше всего побед на турнирах "Большого шлема". Он уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.
В начале ноября 2019 года Джокович стал победителем "Мастерса" в Париже.
- 4 ноября стало известно, что испанский теннисист Рафаэль Надаль может сняться с Итогового турнира-2019 из-за проблем со здоровьем.
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