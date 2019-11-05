Джокович признался, что не планирует завершать карьеру

5 ноября, 2019, 19:25

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович заявила, что не планирует в ближайшее время завершать теннисную карьеру

Об этом сообщает Tennis 365.

Бывшая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович рассказал, сколько еще планирует заниматься теннисом.

"Думаю, что я в любом случае еще долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу еще долго играть. Надеюсь, что вы меня еще увидите долго", - высказался Джокович.

Серб занимает третье место в списке теннисистов, которые получили больше всего побед на турнирах "Большого шлема". Он уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

В начале ноября 2019 года Джокович стал победителем "Мастерса" в Париже.