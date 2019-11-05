Диденко спрогнозировала "синоптический мед" на этой неделе
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"В Украине практически весна. Температура воздуха и сегодня, и завтра в большинстве областей ожидается высокой + 14 + 20. На юге, юго-западе, + 20 + 22. В западных областях будет выше 11 + 16, что также является синоптическим медом для прохладного ноября", - рассказала Диденко.
Отмечается, что дожди постепенно покинут Украину, которые сейчас в центре, на востоке, где-то на юге, в Закарпатье.
В среду влажная погода будет преобладать в западных областях, на севере местами дожди.
В Киеве 6 ноября или увеличение облачности, или покапает дождь: не существенны осадки, температура + 16 + 18
Диденко спрогнозировала незначительное похолодание 7-8 ноября на севере и на западе, но выходные температура выровняется и везде в Украине будет тепло.
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