Диденко спрогнозировала "синоптический мед" на этой неделе

5 ноября, 2019, 10:44

В большинстве областей во вторник и среду, 5 и 6 ноября, ожидается +14 +20 тепла

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В Украине практически весна. Температура воздуха и сегодня, и завтра в большинстве областей ожидается высокой + 14 + 20. На юге, юго-западе, + 20 + 22. В западных областях будет выше 11 + 16, что также является синоптическим медом для прохладного ноября", - рассказала Диденко.

Отмечается, что дожди постепенно покинут Украину, которые сейчас в центре, на востоке, где-то на юге, в Закарпатье.

В среду влажная погода будет преобладать в западных областях, на севере местами дожди.

В Киеве 6 ноября или увеличение облачности, или покапает дождь: не существенны осадки, температура + 16 + 18

Диденко спрогнозировала незначительное похолодание 7-8 ноября на севере и на западе, но выходные температура выровняется и везде в Украине будет тепло.