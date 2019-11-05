Четыре операции в одной: во Львове впервые в Украине хирурги заново сформировали лицо 16-летнему парню после ожогов

5 ноября, 2019, 15:55

Четыре операции в одной продолжались 12 часов

Об этом сообщает Zaxid.net

Отмечается, что в двухлетнем возрасте Вячеслав из Волновахи получил глубокий электроожог носа. Из-за травмы у ребенка развился дефект кончика носа, "который искажал лицо".

"Мальчик рос, увеличивалась в размерах голова, менялись пропорции между носом и другими частями тела. Но из-за травмы часть черепа мальчика развивалась не так, как надо", - говорится в материале.

Волонтеры посоветовали родителям ехать с сыном во Львов, в ожоговый центр 8-й городской клинической больницы, куда приехали врачи из Канады, которые согласились бесплатно прооперировать Вячеслава.

"Парню надо было удалить рубцы, образовавшиеся после ожога, восстановить проходимость носовых ходов (сделать операцию на костях лицевого черепа), восстановить хрящ и восстановить покровы носа - внешний и внутренний. То есть сделать 4 операции за 1 раз", - рассказал заместитель главного врача 8-й городской клинической больницы Игорь Стояновский, который оперировал вместе с канадскими специалистами.

Сообщается, что в результате операции парню удалось восстановить форму носа, его внутренний и наружный покров, восстановить работу носовых ходов и эстетический вид.

"Хирурги Львова, которые следят за новинками, достижениями коллег из других стран, говорят: такой сложности операцию по ринопластике в Украине сделали впервые", - пишет в Zaxid.net