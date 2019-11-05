Бюджет без дефицита и реформа ГФС: Маркарова назвала приоритеты Минфина на ближайшие годы
Об этом она сказала в интервью ЭП.
"До завершения своей политической карьеры я бы хотела увидеть принятой трехлетнюю бюджетную декларацию. Мы сейчас активно работаем с министерствами над бюджетом на 2020 год и в процессе обсуждаем некоторые моменты, которые лягут в ее основу. Это будет декларация на 2021-2023 годы ", - анонсировала Маркарова.
Приоритетом номер два для министра является продолжение фискальной консолидации, то есть уменьшение бюджетного дефицита:
"Это главный таргет министерства финансов: содержание первичного профицита и выход в будущем на бездефицитный бюджет", - отметила она.
"Третий приоритет - завершение реальной реформы ГФС и создание Таможенной службы, Налоговой службы и с 2020 года - Бюро финансовых расследований", - добавила Маркарова.
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