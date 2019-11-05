Бюджет без дефицита и реформа ГФС: Маркарова назвала приоритеты Минфина на ближайшие годы

5 ноября, 2019, 11:42

Министр финансов Оксана Маркарова назвала приоритетные направления работы до конца своей политической карьеры

Об этом она сказала в интервью ЭП.

"До завершения своей политической карьеры я бы хотела увидеть принятой трехлетнюю бюджетную декларацию. Мы сейчас активно работаем с министерствами над бюджетом на 2020 год и в процессе обсуждаем некоторые моменты, которые лягут в ее основу. Это будет декларация на 2021-2023 годы ", - анонсировала Маркарова.

Приоритетом номер два для министра является продолжение фискальной консолидации, то есть уменьшение бюджетного дефицита:

"Это главный таргет министерства финансов: содержание первичного профицита и выход в будущем на бездефицитный бюджет", - отметила она.

"Третий приоритет - завершение реальной реформы ГФС и создание Таможенной службы, Налоговой службы и с 2020 года - Бюро финансовых расследований", - добавила Маркарова.