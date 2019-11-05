Бюджет-2020: Соколовская рассказала о 48 млрд на программу субсидий

5 ноября, 2019, 12:39

В проект государственного бюджета на 2020 год запланировано 48 млрд гривен на программу субсидий

Об этом министр по вопросам социальной политики Юлия Соколовская рассказала во время презентации проекта бюджета на 2020 год, передает Еспресо.TV.

"Мы хотели бы успокоить украинцев. В проект бюджета запланировано 48 млрд гривен на субсидии. Мы понимаем, что в отопительный сезон людям важно иметь такой вид помощи. Мы не меняли никаких критериев предоставления такой помощи. Наоборот, мы недавно добавили несколько категорий получателей", - сказала Соколовская.

По ее словам, речь идет о детских домах семейного типа, которых включили в расширенную программу получения субсидий. Также министр заверила, что не ожидается жестких проверок доходов граждан, подающих на получение субсидий.