Бойко, Рабинович и Тимошенко почти не ходят на заседания комитетов, а Геращенко и Герасимов - "отличники" по посещениям, - КИУ

5 ноября, 2019, 12:45

Комитет избирателей проанализировал следующие показатели лидеров парламентских фракций в Верховной Раде: участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний и посещение заседаний парламентских комитетов

Об этом КИУ сообщает в Facebook.

"Да, Юрий Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Тимошенко (" Батькивщина ") почти не посещают заседания комитета и имеют низкие показатели участия в голосованиях ВРУ", - пояснили в КИУ.

Отмечается, что за время работы ВРУ произошло 1034 голосования, из которых Бойко принял участие лишь в 9%, Рабинович - 4%, Тимошенко - 31%.

Также Бойко присутствовал лишь на 1 из 4 заседаний комитета, Рабинович также посетил лишь 1 из 4 заседаний комитета, Тимошенко - только 3 из 12.

"У Давида Арахамии ("Слуга народа") достаточно низки показатели посещения пленарных заседаний ВРУ. По данным электронной регистрации, нардеп присутствовал лишь на половине заседаний - 16 из 31. При этом принял участие в 71% голосований, что является высоким показателем", - пояснили в Комитете избирателей.

Сообщается, что достаточно низки показатели голосований в Сергея Рахманина из "Голоса" - принял участие в 55% голосований. При этом присутствовал на 26 из 31 заседаний Рады.

Зато высокие результаты работы среди лидеров фракций у Артура Герасимова и Ирины Геращенко из "Европейской солидарности":

Герасимов принял участие в 73% голосований Рады (самый высокий результат), посетил 29 из 31 заседаний Рады и присутствовал на 7 с 8 заседаний Комитета.

Геращенко приняла участие в 65% голосований Рады , посетила все заседания Рады (31 из 31) и все заседания Комитета (2 из 2).

"Данные о присутствии на заседаниях комитета отсутствуют по Д. Арахамии и С. Рахманину из-за технических проблем в работе комитета по вопросам нацбезопасности, к которому они входят, в результате чего такая информация не доступна", - добавили в КИУ.