Апелляционный суд в Перемышле подтвердил: все 20 нападавших на Пикулицкое шествие виноваты

5 ноября, 2019, 20:56

В Перемышле состоялось заседание апелляционного суда, во время которого суд подтвердил решение первой инстанции: виновными являются все 20 нападавших на Пикулицкое шествие 26 июня 2016 года

Об этом сообщает Наше Слово.

"Они, действуя совместно и в сговоре, намеренно помешали греко-католической религиозной процессии. Согласно предварительному решению "злоумышленники оскорбили участников процессии, учитывая их украинскую национальность, публично пренебрегли, употребляя вульгарные слова, а также насильно вмешались в процессию и препятствовали людям, которые находились во главе процессии, не давая им возможности продолжать шествие (статьи уголовного кодекса 195 г. 1, 257, 191 г. 1)", - говорилось в решении, которое суд вынес 17 апреля.

Пять мужчин были признаны дополнительно виновными в нападении на Зенона Куцабу: злоумышленники били участника процессии, трепали его одежду. Каждому из них судья назначила также по 500 злотых компенсации для пострадавшего. Также трое обвиняемых были признаны дополнительно виновными в нападении на Петра Куцабу (сына Зенона), причем эти действия были совершены из-за его украинской национальности", - постановил суд первой инстанции.

Виновные получили наказание сроком от 6 месяцев до года и двух месяцев ограничения свободы в виде исправительных общественных работ (от 30 до 40 часов в месяц). Измерение наказания, как обосновала судья, зависел от того, отбывали ли обвиняемые судебное наказание в прошлом, а также от количества вынесенных им обвинений.

Такое решение суд первой инстанции принял 17 апреля. После того обе стороны - истец - Объединение украинцев в Польше - и обвиняемые - подали на апелляцию. Обвиняемые добивались отмены решения суда и признания их невиновности, прокуратура добивалась переноса средств процесса на обвиняемых, а обвинитель - помощник Петр Тима (который является главой Объединения украинцев в Польше) требовал сурового приговора - лишения свободы до двух лет для тех, кто напал на Зенона Куцабу и физически задержал процессию, а также о предоставлении информации о решении суда до публичного сведения.

Апелляционный суд, кроме того, что решил удержать в силе решение суда первой инстанции, прислушивался к позиции прокурора и назначил, что расходы, связанные с этим и предыдущим процессом, должны покрыть виновные, а не государство. Также суд решил подать приговор к публичному сведению - его опубликуют на сайте перемисской полиции, где он будет висеть 6 месяцев. Вместо этого суд решил, что приговор слишком длинный, чтобы подавать его для прессы.

Суд убежден: вина 20 осужденных не подлежит никаким сомнениям, и отметил, что процессия на военное кладбище в Пикуличах является уже частью традиции этого города, а нападение на нее подлежит наказанию на основе уголовного кодекса. Судья также заявил, что считает измерение наказание довольно "мягким", учитывая тот факт, что половина обвиняемых - предварительно судимы. Их поведение оценил как псевдопатриотическое и предостерег виновных, если они будут продолжать такую деятельность - наказание будет значительно суровее. Риторику, что якобы в Перемышле распространяется "бандеризация" украинской среды, суд оценил как абсурдную и иррациональную, а также посоветовал обвиняемым прекратить дебоширить и устраивать разбои, а начать жить, ориентируясь на лучшие ценности.

Приговор обжалованию не подлежит. Апелляционное заседание состоялось в доме Окружного суда в Перемышле.