Акция Movember: Супрун призвала обратить внимание на проблемы здоровья мужчин

5 ноября, 2019, 20:45

В течение всего ноября по миру продолжается ежегодная акция Movember. Мужчины не бреют лицо и этим призывают обратить внимание на мужские проблемы со здоровьем

Об этом написала ексглава МЗ Ульяна Супрун в своем Facebook.

Основная цель кампании - рассказать о важных проблемах, как рак простаты, рак яичек, психическом здоровье и профилактике самоубийств среди мужчин, а также побудить их заботиться о своем здоровье.

"В Украине продолжительность жизни мужчин на десять лет меньше, чем женщин. Причина - в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни. Убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью", - написала Супрун .

Она также скала перечень проблем и симптомов, о которых должен знать каждый человек:

"Рак простаты - наиболее распространенный рак среди мужчин. Чаще всего болезнь развивается медленно, поэтому в течение длительного времени человек может не знать, что болеет ею. Риск заболеть раком простаты увеличивается с возрастом - в большинстве случаев им болеют мужчины старше 50 лет", - говорится в заметке Супрун.

Она отметила симптомы, когда нужно немедленно обратиться к врачу: повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью, сложно начать мочеиспускание, боль или жжение во время этого процесса; ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен; кровь в моче или сперме; мучительная эякуляция; боль в спине, бедре или тазу, которая не исчезает.

"Психические проблемы среди мужчин - довольно сложный вопрос, ведь очень часто они не говорят о своем психическом здоровье, не признают, что имеют проблему, поэтому не обращаются за помощью к специалистам", - пишет Супрун.

Она добавляет, что мужчины меньше занимаются психическим здоровьем и не ищут помощи в случае проблем, они больше, чем женщины, склонны употреблять алкоголь или наркотики, чтобы "решить" проблему. Такое "самолечение" сложных психических состояний является причиной пренебрежения проблемами с психическим здоровьем в целом и высокого уровня самоубийств.

"Симптомы, которые могут свидетельствовать о необходимости обратиться к специалисту: гнев, раздражительность или агрессивность; заметные изменения настроения, уровня энергии или аппетита, проблемы со сном; трудности в сосредоточении, повышенная обеспокоенность или чувство стресса, злоупотребление алкоголем и/или наркотиками; печаль, безнадежность, суицидальные мысли; рисковое поведение, боль или проблемы с пищеварением без причины", - отмечает Супрун.

Рак яичек встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Обычно поражает мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.

"Типичными симптомами являются безболезненный отек или комочек в яичке или любое изменение формы/текстуры яичек. Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения. Другие симптомы - отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями , боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель. Они более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы", - пишет экс-глава Минздраве.