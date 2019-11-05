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Espreso.tvМирAirbus научит вертолеты ставить дымовую завесу для защиты десанта

Airbus научит вертолеты ставить дымовую завесу для защиты десанта

Европейская компания Airbus Helicopters разрабатывает систему постановки дымовой завесы, которая позволит скрывать вертолет при посадке или при высадке десанта

Об этом сообщает Jane's.

Систему создают для легкого многоцелевого вертолета H145M, который должен стать первым в мире вертолетом, серийно оборудованным подобной системой. В компании считают, что дымовая завеса позволит повысить безопасность десанта.

По словам руководителя проекта Марка Хеннинга, предварительные испытания новой системы уже состоялись и признаны успешными.

Прототип системы состоит из боковых генераторов дыма и одного генератора, который находится под корпусом. Система производит дым, которым скрывает вертолет в видимом и в инфракрасном спектре.

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