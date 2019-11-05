6 видов медицинской помощи и повышенный тариф: с апреля в Украине заработает Программа медицинских гарантий
5 ноября, 2019, 16:40
С 1 апреля 2020 г. заработает Программа медицинских гарантий. На ее реализацию в проект Государственного бюджета на следующий год предусмотрено 72 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Программа медицинских гарантий включает 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, на оплату услуг первичной медицинской помощи планируется выделить 19,1 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем в 2019 году.
Также в программе медицинских гарантий выделены приоритетные состояния и заболевания, которые будут оплачиваться по повышенному тарифу.
Всего в проекте Государственного бюджета предусмотрено финансирование на:
- лечение мозгового инсульта - 1 млрд грн;
- лечение инфаркта - 215,2 млн грн;
- роды - 1,7 млрд грн
- неонатальную помощь - 1,3 млрд грн.
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