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Espreso.tvОбщество6 видов медицинской помощи и повышенный тариф: с апреля в Украине заработает Программа медицинских гарантий

6 видов медицинской помощи и повышенный тариф: с апреля в Украине заработает Программа медицинских гарантий


фото: medicallaw.org.ua
С 1 апреля 2020 г. заработает Программа медицинских гарантий. На ее реализацию в проект Государственного бюджета на следующий год предусмотрено 72 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Программа медицинских гарантий включает 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, на оплату услуг первичной медицинской помощи планируется выделить 19,1 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Также в программе медицинских гарантий выделены приоритетные состояния и заболевания, которые будут оплачиваться по повышенному тарифу.

Всего в проекте Государственного бюджета предусмотрено финансирование на:

  • лечение мозгового инсульта - 1 млрд грн;
  • лечение инфаркта - 215,2 млн грн;
  • роды - 1,7 млрд грн
  • неонатальную помощь - 1,3 млрд грн.
 
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