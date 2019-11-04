4 ноября, 2019, 11:33

Железнодорожный вокзал Киева хотят передать в концессию инвесторам, чтобы увеличить прибыльность

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина.

По его словам, в передаче вокзала в концессию будет задействована система Prozorro.

"У нас на центральном железнодорожном вокзале в Киеве арендные метра точно кажутся не по рыночной стоимости, поэтому это все будет перезапущено через систему Prozorro. Вообще непонятно, как получается так, что вокзал показал два миллиона долларов убытков за прошлый год, при том, что там невероятный пассажирский трафик и рядом McDonalds, который входит в топ-5 самых прибыльных в мире. То есть, для McDonalds этот трафик приносит доход, а для вокзала - убытки ", - заявил Криклий.

Министр инфраструктуры также сообщил, что потенциальные инвесторы должны делать на вокзалах торгово-развлекательные объекты и паркинги:

"Именно поэтому мы будем рассматривать возможность передачи таких крупных железнодорожных проектов в концессию, находить инвесторов. И пусть они делают там интермодальные сообщения, чтобы пассажирам было лучше переходить из зоны в зону, паркинги и строят торгово-развлекательные объекты", - сказал Криклий .

Он также выразил сомнение, что "Укрзализныця" даже с заемными средствами сможет реализовать эти проекты так, как хотят в Мининфраструктуры.