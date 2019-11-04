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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с США

Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с США


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам"(FATCA)"

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США FАТСА, содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Данный закон утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения с США.

 

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