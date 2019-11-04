Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с США
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
В пояснительной записке указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США FАТСА, содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.
С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".
Данный закон утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения с США.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы