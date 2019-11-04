Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА
4 ноября, 2019, 15:21
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара
Соответствующие указы №798 / 2019 и №797 / 2019 обнародовала пресс-служба президента.
Предшественника Боднара Игорь Шевченко был освобожден согласно поданному им заявлению.
Роман Боднар в своей декларации за прошлый год указал размер заработной платы, полученной по основному месту работы - Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях (свыше 400 тыс. грн). Имеет 120 тыс. грн сбережений. По недвижимости задекларировал 50% квартиры в Черновцах площадью 78 кв. м.
Напомним, юрист и предприниматель Игорь Шевченко был назначен на должность председателя Черкасской ОГА в конце июля 2019 года.
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