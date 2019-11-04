Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА

4 ноября, 2019, 15:21

Соответствующие указы №798 / 2019 и №797 / 2019 обнародовала пресс-служба президента.

Предшественника Боднара Игорь Шевченко был освобожден согласно поданному им заявлению.

Роман Боднар в своей декларации за прошлый год указал размер заработной платы, полученной по основному месту работы - Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях (свыше 400 тыс. грн). Имеет 120 тыс. грн сбережений. По недвижимости задекларировал 50% квартиры в Черновцах площадью 78 кв. м.

Напомним, юрист и предприниматель Игорь Шевченко был назначен на должность председателя Черкасской ОГА в конце июля 2019 года.