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Espreso.tvОбществоЗаместителем министра энергетики и защиты окружающей среды стал экс-сотрудник ЕБРР

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды стал экс-сотрудник ЕБРР

До перехода в министерство Сергей Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности в ЕБРР

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам Украины, Польши и Кавказа.

Ранее в министерство назначили Виталия Шубина - первым заместителем, Константина Чижика - заместителем по вопросам евроинтеграции, а также - Ирину Ставчук, Алексея Рябчин, Романа Абрамовского, Михаила Томахина, Станислава Ковалевского.

  • Напомним, правительство решило присоединить Минэнергоугля в Минприроды и создало Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

 

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