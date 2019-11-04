Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды стал экс-сотрудник ЕБРР
4 ноября, 2019, 13:33
До перехода в министерство Сергей Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности в ЕБРР
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам Украины, Польши и Кавказа.
Ранее в министерство назначили Виталия Шубина - первым заместителем, Константина Чижика - заместителем по вопросам евроинтеграции, а также - Ирину Ставчук, Алексея Рябчин, Романа Абрамовского, Михаила Томахина, Станислава Ковалевского.
- Напомним, правительство решило присоединить Минэнергоугля в Минприроды и создало Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
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