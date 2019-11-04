Закон о гостайне изменят, - заместитель Милованова

4 ноября, 2019, 17:01

Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди считает, что это нужно сделать для того, чтобы уменьшить количество секретных закупок в оборонной сфере

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас в принципе несколько искривленное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристики образцов ВиВТ. Останутся также ограничения в отношении определенных закупок, раскрытие информации о которых, особенно в условиях военной агрессии и ограничений некоторых стран по ВТС с Украиной, может нанести ущерб национальной безопасности Украины. Но все засекреченное - вызывает вопросы относительно механизмов осуществления общественного контроля за использованием средств налогоплательщиков", - сказала заместитель министра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157697 Будущие изменения требуют важного шага - внесения изменений в Закон Украины "О государственной тайне".

"Нам нужна классификация закупок. И это будет непростой процесс с привлечением и СБУ, и Службы внешней разведки, и МИД. И вот это изменение будет очень важным моментом реформирования процессов", - пояснила Панаиотиди. : Https://censor.net.ua/ua/n3157697 Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157697