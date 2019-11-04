Закон о гостайне изменят, - заместитель Милованова
Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"У нас в принципе несколько искривленное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристики образцов ВиВТ. Останутся также ограничения в отношении определенных закупок, раскрытие информации о которых, особенно в условиях военной агрессии и ограничений некоторых стран по ВТС с Украиной, может нанести ущерб национальной безопасности Украины. Но все засекреченное - вызывает вопросы относительно механизмов осуществления общественного контроля за использованием средств налогоплательщиков", - сказала заместитель министра.
Будущие изменения требуют важного шага - внесения изменений в Закон Украины "О государственной тайне".
"Нам нужна классификация закупок. И это будет непростой процесс с привлечением и СБУ, и Службы внешней разведки, и МИД. И вот это изменение будет очень важным моментом реформирования процессов", - пояснила Панаиотиди.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы