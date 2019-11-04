Избран председатель НКРЭКУ
4 ноября, 2019, 18:16
В понедельник, 4 ноября, Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг избрала председателем Валерия Тарасюка
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
"Сегодня, путем тайного голосования членов НКРЭКУ, Председателем регулятора избран Валерий Тарасюк согласно ст. 9 закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 года назначен на должность члена НКРЭКУ.
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