Избран председатель НКРЭКУ

4 ноября, 2019, 18:16

В понедельник, 4 ноября, Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг избрала председателем Валерия Тарасюка

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Сегодня, путем тайного голосования членов НКРЭКУ, Председателем регулятора избран Валерий Тарасюк согласно ст. 9 закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 года назначен на должность члена НКРЭКУ.