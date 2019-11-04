Информатор по делу об импичменте Трампа согласился дать письменные показания

4 ноября, 2019, 10:39

Информатор, который рассказал подробности разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев

Об этом заявил адвокат анонимного информатора Марк Заид, сообщает Reuters.

Такая форма позволит сохранить в тайне имя информатора.

Против письменных свидетельств информатора выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан.

По его словам, тогда не получится провести перекрестный допрос.

Джордан также предположил, что источник может быть связан с Демократической партией и его адвокат пытается это скрыть.

В ответ на это адвокат информатора заявил, что его клиент, давая показания, не делал это в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.