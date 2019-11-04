Информатор по делу об импичменте Трампа согласился дать письменные показания
4 ноября, 2019, 10:39
Информатор, который рассказал подробности разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев
Об этом заявил адвокат анонимного информатора Марк Заид, сообщает Reuters.
Такая форма позволит сохранить в тайне имя информатора.
Против письменных свидетельств информатора выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан.
По его словам, тогда не получится провести перекрестный допрос.
Джордан также предположил, что источник может быть связан с Демократической партией и его адвокат пытается это скрыть.
В ответ на это адвокат информатора заявил, что его клиент, давая показания, не делал это в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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