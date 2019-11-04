Именитый теннисист может отказаться от участия в Итоговом турнире-2019
4 ноября, 2019, 14:49
Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сняться с Итогового турнира-2019 из-за проблем со здоровьем
Об этом сообщает ua-football.com .
Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Итоговом турнире-2019, из-за проблем со здоровьем, в частности через недавно полученную травму мышц живота.
Сегодня на Мальорке (Испания) Надаль пройдет МРТ и проконсультируется с врачом, от результатов этой встречи зависит участие звездного теннисиста на Итоговом турнире в Лондоне.
Если 33-летний Рафаэль Надаль не сможет сыграть в Лондоне, то его заменит Роберто Баутиста-Агутв, который в чемпионской гонке АТР занял девятое место.
- 4 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина поддержит своего парня Гаэля Монфиса на Итоговом турнире в Лондоне.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы