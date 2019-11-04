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Espreso.tvСпортИменитый теннисист может отказаться от участия в Итоговом турнире-2019

Именитый теннисист может отказаться от участия в Итоговом турнире-2019


фото: eurosport
Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сняться с Итогового турнира-2019 из-за проблем со здоровьем

Об этом сообщает ua-football.com .

Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Итоговом турнире-2019, из-за проблем со здоровьем, в частности через недавно полученную травму мышц живота.

Сегодня на Мальорке (Испания) Надаль пройдет МРТ и проконсультируется с врачом, от результатов этой встречи зависит участие звездного теннисиста на Итоговом турнире в Лондоне.

Если 33-летний Рафаэль Надаль не сможет сыграть в Лондоне, то его заменит Роберто Баутиста-Агутв, который в чемпионской гонке АТР занял девятое место.

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