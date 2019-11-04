Японская Microsoft перешла на трехдневные выходные: производительность труда выросла на 40%

4 ноября, 2019, 16:22

Компания Microsoft Japan в августе этого года провела эксперимент, в рамках которого у работников в течение месяца была четырехдневная рабочая неделя. По сравнению с августом 2018 года производительность выросла на 40%

Об этом пишет CNN .

В рамках эксперимента еще одним выходным стала пятница. Среди сотрудников, которые приняли участие в программе и прошли опрос, 92% заявили, что довольны четырехдневной неделей.

При сокращении рабочей недели на 20% производительность сотрудников выросла на 39,9%. Проводилось меньше встреч, они стали короче: часто онлайн, а не во время личного общения.

Кроме того, использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,7% меньше страниц.

Некоторые менеджеры Microsoft Japan до сих пор не понимают изменений в стиле работы, а некоторые сотрудники выражают беспокойство по поводу того, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов.

Microsoft Япония планирует провести еще один эксперимент зимой. Сотрудники не будут получать специальные оплачиваемые выходные дни, но их будут поощрять отдыхать по собственной инициативе.