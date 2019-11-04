WTA представила видео из закулисья Итогового турнира
4 ноября, 2019, 15:52
Женская теннисная ассоциация представила видео на официальном youtube-канале, где показали атмосферу закулисья главного теннисного турнира года
Об этом организация сообщила в youtube.
WTA (Женская теннисная ассоциация) представила атмосферный ролик с подробностями закулисной жизни теннисисток во время Итогового турнира-2019.
Украинка Элина Свитолина не остался без внимания, а на турнире в статусе действующей чемпионки дошла до финала, где уступила сопернице из Австралии Эшли Барти.
- 3 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 2 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA.
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