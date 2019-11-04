WTA представила видео из закулисья Итогового турнира

4 ноября, 2019, 15:52

Женская теннисная ассоциация представила видео на официальном youtube-канале, где показали атмосферу закулисья главного теннисного турнира года

Об этом организация сообщила в youtube.

WTA (Женская теннисная ассоциация) представила атмосферный ролик с подробностями закулисной жизни теннисисток во время Итогового турнира-2019.

Украинка Элина Свитолина не остался без внимания, а на турнире в статусе действующей чемпионки дошла до финала, где уступила сопернице из Австралии Эшли Барти.