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Espreso.tvСпортWTA представила видео из закулисья Итогового турнира

WTA представила видео из закулисья Итогового турнира


фото: REUTERS l
Женская теннисная ассоциация представила видео на официальном youtube-канале, где показали атмосферу закулисья главного теннисного турнира года

Об этом организация сообщила в youtube.

WTA (Женская теннисная ассоциация) представила атмосферный ролик с подробностями закулисной жизни теннисисток во время Итогового турнира-2019.

Украинка Элина Свитолина не остался без внимания, а на турнире в статусе действующей чемпионки дошла до финала, где уступила сопернице из Австралии Эшли Барти.

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