Вылить воду из бутылки, а затем набрать: в аэропорту Праги придумали, как уменьшить использование пластика

4 ноября, 2019, 14:41

Аэропорт Праги позволил пассажирам экономить на покупке воды во время путешествий в рамках инициативы Fly Plastic Free (Летай без пластика)

Об этом сообщает портал Avianews .

Отмечается, что в рамках инициативы в аэропорту установили раковину для слива жидкостей перед входом на пункт контроля.

Таким образом пассажирам предлагают не выбрасывать свои пластиковые бутылки с жидкостями, а вылить из них воду и наполнить после контроля безопасности снова в одном из 13 бесплатных питьевых фонтанчиков, расположенных в стерильной зоне вылета.

"Литовище позволило путешественникам сэкономить на покупке бутылок с водой, цена которых может достигать нескольких евро, и одновременно уменьшить генерирования пластикового мусора, состоящего из бутылок для напитков одноразового использования", - добавили в avianews.