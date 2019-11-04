Впервые за 16 лет: в столице Молдовы мэром выбрали пророссийского политика

4 ноября, 2019, 08:49

Впервые за 16 лет мэром Кишинева станет пророссийский политик, представитель Партии социалистов

Об этом сообщает DW .

Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан одержал победу на выборах, которые прошли в воскресенье, 3 ноября. Согласно предварительным результатам второго тура выборов, Чебан заручился поддержкой +52,54% избирателей, а лидер проевропейской партии DA Андрей Нэстасе - 47,46% голосов.

Чебан заявил, что готов сотрудничать со своим бывшим оппонентом и пообещал отдать его партии две из четырех должностей вице-мэра. Однако Нестасе отказался поздравить своего конкурента с победой и сказал, что "результаты выборов вызывают большие вопросы".

Во втором туре местных выборов жители Молдовы выбирали управляющих - примаров 384 населенных пунктов страны. Наибольшее количество выбраных 3 ноября глав городских администраций являются кандидатами от Партии социалистов.