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Espreso.tvОбществоВмешательство в британскую политику: Трамп призвал Джонсона и Фараджа объединиться накануне выборов

Вмешательство в британскую политику: Трамп призвал Джонсона и Фараджа объединиться накануне выборов


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп призвал британского премьера Бориса Джонсона и инициатора Brexit Найджела Фараджа объединить усилия на досрочных парламентских выборах в стране 12 декабря

Об этом он заявил в воскресенье, передает The Guardian.

"Они оба мне нравятся. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились (на выборах, - ред.). Я думаю, что это возможно", - сказал Трамп.

Между тем, Фарадж уже заявил, что не будет баллотироваться на досрочных выборах в декабре, а Джонсон отверг возможность сотрудничества с Фараджем.

Отмечается, что лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил, что Трамп своими высказываниями пытается вмешаться в парламентские выборы страны, чтобы помочь своему другу Джонсону выиграть их.

Напомним, накануне Джонсон отверг предложение главы партии Brexit Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" "(Альянс за выход»).

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