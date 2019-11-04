Вмешательство в британскую политику: Трамп призвал Джонсона и Фараджа объединиться накануне выборов
Об этом он заявил в воскресенье, передает The Guardian.
"Они оба мне нравятся. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились (на выборах, - ред.). Я думаю, что это возможно", - сказал Трамп.
Между тем, Фарадж уже заявил, что не будет баллотироваться на досрочных выборах в декабре, а Джонсон отверг возможность сотрудничества с Фараджем.
Отмечается, что лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил, что Трамп своими высказываниями пытается вмешаться в парламентские выборы страны, чтобы помочь своему другу Джонсону выиграть их.
Напомним, накануне Джонсон отверг предложение главы партии Brexit Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" "(Альянс за выход»).
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