В Украине заработал калькулятор, который рассчитывает таможенную стоимость при ввозе авто из-за рубежа

4 ноября, 2019, 15:06

Таможня запустила калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля

Об этом "Новая таможня" сообщила в Facebook.

"Онлайн-сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких именно налогов необходимо оплатить за ввоз подержанной или новой машины из-за границы", - пояснили в таможне.

Также отмечается, что калькулятор подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы.

В базе доступна информация о более чем 2300 моделях, "а это миллион машин - настоящая big data".

Калькулятор доступен по ссылке.