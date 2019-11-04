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Espreso.tvОбществоВ столице ожидают сильный ветер: объявили "желтый" уровень опасности

В столице ожидают сильный ветер: объявили "желтый" уровень опасности

4 ноября во столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)

Об этом сообщает пресс служба КГГА .

Киевлян призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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