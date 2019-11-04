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Espreso.tvОбществоВ Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал на людей с ножом: 13 пострадавших

В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал на людей с ножом: 13 пострадавших

В Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались предотвратить его побега, пострадали 13 человек

Об этом сообщает Haber Turk.

"На остановке в районе Бешикташ, в которую врезался автобус, погиб человек, 13 получили травмы. Водитель автобуса скрылся, ударив ножом одного человека, и прыгнул в море на пристани Бешикташ. Позже его достали из воды, после чего он был задержан полицией", - сообщает издание.

Медицинские бригады увезли раненых в больницы.

Полиция заявила, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

Пока неизвестно, умышленно водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.

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