В Польше установили крест на месте разрушенной украинской могилы

4 ноября, 2019, 18:37

В воскресенье, 3 ноября, представители Польши и Украины посетили украинские села Монастерж и Верхрата, в муниципалитете Горинець-Здруй

В обоих местах в 2015 и 2016 годах польские националисты осквернили украинские могилы: уничтожили кресты, разбили доски с именами погибших и облили их красной краской. Начало ноября, согласно польской традиции, - это время поминовения умерших, независимо от вероисповедания или национальности или исторического времени. Поэтому поляки и украинцы вместе подготовили обращение: "Не забывайте о разрушенных украинских могилах в Польше!", подписанное польской интеллигенцией, художниками, политиками и активистами.

На бывшем греко-католическом кладбище в Верхрате в октябре 2016 года вовремя разрушения братской могилы украинцев, погибших при разных обстоятельствах, польские националисты также разбили крест. Поэтому участники акции поставили новый дубовый крест. Участники церемонии, и подписанты обращения призывали: "Давайте уважать украинские могилы и кладбища, поставим снова поверженные кресты, восстановим разбитые таблички с именами погибших 70 лет назад! Сделаем это для тех, кто живет сегодня и для следующих поколений! Пусть наше сегодняшнее обращение - будет выражением сообщества культуры и истории, а также угрозы агрессивного национализма, против которого мы сейчас решительно против. Пусть это будет обновление содружества, построенного на взаимном уважении и заботе об общем благе!"

Отметим, Верхрата (польск. Werchrata) - село в Польше, в Хорынец-Здруй Любачивского уезда Подкарпатского воеводства. Население - 504 человека (2011).

До 1947 года село было украинским. В 1975-1998 годах село относилось к Перемышльскому воеводству.