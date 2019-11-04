 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке пояснили прыжки курса доллара в октябре

В Нацбанке пояснили прыжки курса доллара в октябре


фото: bank.gov.ua
Поведение курса доллара в Украине в октябре обусловлено ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту

Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечают, что в октябре курс гривны немного скорректировался, но остается выше показателя на начало года.

"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливалось определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов.

Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на $ 200 млн больше, чем продал, а с начала года - на $ 4,1 млрд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать