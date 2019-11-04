В Нацбанке пояснили прыжки курса доллара в октябре
Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
В Нацбанке отмечают, что в октябре курс гривны немного скорректировался, но остается выше показателя на начало года.
"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливалось определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в обзоре.
Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов.
Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на $ 200 млн больше, чем продал, а с начала года - на $ 4,1 млрд.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы