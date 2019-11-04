В Нацбанке пояснили прыжки курса доллара в октябре

4 ноября, 2019, 14:51

Поведение курса доллара в Украине в октябре обусловлено ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту

Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечают, что в октябре курс гривны немного скорректировался, но остается выше показателя на начало года.

"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливалось определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов.

Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на $ 200 млн больше, чем продал, а с начала года - на $ 4,1 млрд.