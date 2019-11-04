В Минцифры дали прогноз по запуску в Украине 5G
4 ноября, 2019, 13:58
Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест ожидает, что связь нового поколения появится в Украине в 2022 году
Об этом он сказал в интервью liga.net.
"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи ", - отметил Шелест.
По его словам, ожидается, что мобильные операторы внедрят 5G в Украине через три года.
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