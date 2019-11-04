 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минцифры дали прогноз по запуску в Украине 5G

В Минцифры дали прогноз по запуску в Украине 5G


фото: rg
Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест ожидает, что связь нового поколения появится в Украине в 2022 году

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи ", - отметил Шелест.

По его словам, ожидается, что мобильные операторы внедрят 5G в Украине через три года.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать