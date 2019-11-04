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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд


фото: uazmi.org
После полудня 4 ноября в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 ° C

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, после полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", - говорится в сообщении.

Возможно еще и превышение рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшегося с 1996 года.

  • 19 октября в столице "бабье лето" поставило очередной температурный рекорд.

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