В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд
4 ноября, 2019, 16:45
После полудня 4 ноября в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 ° C
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции, после полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", - говорится в сообщении.
Возможно еще и превышение рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшегося с 1996 года.
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19 октября в столице "бабье лето" поставило очередной температурный рекорд.
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