В Киеве напротив Lavina Mall произошла жуткая ДТП, 2 погибших
4 ноября, 2019, 10:05
В Киеве произошла жуткая ДТП с погибшими
Напротив ТРЦ Lavina Mall произошло смертельное ДТП, сообщают Вартови. Еспресо .
На Большой Кольцевой дороге Audi A4 выехал на встречную полосу и врезался в BMW X5. В Audi на момент столкновения находился водитель с тремя пассажирами, а в BMW кроме водителя еще и был 8-летний ребенок.
В результате аварии 2 мужчин с седана погибло на месте и двое были госпитализированы. Во внедорожнике никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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