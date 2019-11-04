В Киеве напротив Lavina Mall произошла жуткая ДТП, 2 погибших

4 ноября, 2019, 10:05

В Киеве произошла жуткая ДТП с погибшими

Напротив ТРЦ Lavina Mall произошло смертельное ДТП, сообщают Вартови. Еспресо .

На Большой Кольцевой дороге Audi A4 выехал на встречную полосу и врезался в BMW X5. В Audi на момент столкновения находился водитель с тремя пассажирами, а в BMW кроме водителя еще и был 8-летний ребенок.

В результате аварии 2 мужчин с седана погибло на месте и двое были госпитализированы. Во внедорожнике никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.