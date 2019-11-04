В эпизодах Шэрон Стоун: HBO показал тизер сериала "Новый папа"

4 ноября, 2019, 12:50

Американский телеканал HBO показал тизер девятисерийного сериала "Новый Папа" с Джоном Малковичем в главной роли

На сайте HBO сообщается, что в эпизодах сериала можно будет увидеть Мерлина Мэнсона и Шэрон Стоун.

"Сериал пытается широко подходить к теме религиозного фанатизма, который ассоциируют с недавними актами мусульманского терроризма", - рассказал о будущем продолжение режиссер Соррентино.

"Новый Папа" ( "The New Pope») - итало-испано-французский драматический телесериал режиссера Паоло Соррентино. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.

"Новый Папа" является сериалом-продолжением "Молодого Папы", вышедший в 2016 году. Сериал состоит из 9 эпизодов.

Премьера телесериала состоится в ноябре 2019 на канале Sky Atlantic и к началу 2020 года - на канале HBO.