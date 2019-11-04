Укрзализныця собирается вдвое увеличить количество поездов Интерсити + за 5 лет
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис », - говорит Кравцов.
Кроме этого, Кравцов напомнил, что "Укрзализныця" установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.
"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил он.
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