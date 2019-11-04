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Espreso.tvОбществоУкрзализныця собирается вдвое увеличить количество поездов Интерсити + за 5 лет

Укрзализныця собирается вдвое увеличить количество поездов Интерсити + за 5 лет


фото: tvoemisto
Акционерная компания "Укрзализныця" планирует в течение ближайших пяти лет вдвое увеличить количество скоростных поездов класса "Интерсити +"

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис », - говорит Кравцов.

Кроме этого, Кравцов напомнил, что "Укрзализныця" установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил он.

 

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