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Espreso.tvОбществоУкраина получит канадские винтовки, - замглавы МИД

Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИД

Украина завершает процесс покупки снайперских винтовок из Канады, в ближайшее время оружие привезут

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Укринформа.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

По словам Боднара, задержка с прибытием оружия связана с поставкой деталей к винтовкам.

Он добавил, что реализация первого контракта по приобретению канадского оружия откроет двери к увеличению сотрудничества в оборонной сфере.

Ожидается, что первые контакты между министрами обороны о том, что надо украинской армии состоятся в конце ноября.

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