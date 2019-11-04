Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИД
4 ноября, 2019, 23:00
Украина завершает процесс покупки снайперских винтовок из Канады, в ближайшее время оружие привезут
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Укринформа.
"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.
По словам Боднара, задержка с прибытием оружия связана с поставкой деталей к винтовкам.
Он добавил, что реализация первого контракта по приобретению канадского оружия откроет двери к увеличению сотрудничества в оборонной сфере.
Ожидается, что первые контакты между министрами обороны о том, что надо украинской армии состоятся в конце ноября.
- Государственный департамент США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39,2 млн в Украину.
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