Украина перестала закачивать газ в хранилища и начала его отбор

4 ноября, 2019, 11:57

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, предусматривающий отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов