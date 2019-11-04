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Espreso.tvОбществоУкраина перестала закачивать газ в хранилища и начала его отбор

Украина перестала закачивать газ в хранилища и начала его отбор

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, предусматривающий отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Согласно данным госкомпании, 2 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки в нетто-отбора газа.

В частности, отобраны 19,4 млн кубометров газа при закачке 0 млн кубометров.

Запасы в подземных хранилищах составляют 21,76 млрд кубометров, тогда как до начала отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

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