Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к продлению санкций ЕС против России
Об этом сообщает РБК-Украина.
Санкции ЕС были продлены 12 сентября. За действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были пролонгированы ограничения в отношении 170 физических лиц и 44 компаний до 15 марта 2020 года.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении ЕС .
ЕС одобряет такое решение стран.
"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - заявила глава дипломатии ЕС Могерини.
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