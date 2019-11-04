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Espreso.tvОбществоУкраина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к продлению санкций ЕС против России

Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к продлению санкций ЕС против России

Страны присоединились к решению Европейского союза о продлении персональных санкций против России до 15 марта 2020 года

Об этом сообщает РБК-Украина.

Санкции ЕС были продлены 12 сентября. За действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были пролонгированы ограничения в отношении 170 физических лиц и 44 компаний до 15 марта 2020 года.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении ЕС .

ЕС одобряет такое решение стран.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - заявила глава дипломатии ЕС Могерини.

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