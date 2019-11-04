У премьера Великобритании заблокировали обнародование отчета о влиянии РФ на референдум по Brexit, - СМИ
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, в отчете на 50 страницах парламентский Комитет по вопросам разведки и безопасности рассматривает утверждение о том, что спонсируемая Кремлем деятельность исказила результат референдума 2016 года по членству в ЕС. Однако 4 ноября офис Джонсона заявил, что не одобряет публикацию отчета до проведения досрочных парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.
При этом спикер офис премьер-министра отказался сказать, когда отчет можно будет публиковать.
Председатель парламентского Комитета по вопросам разведки и безопасности Доминик Грив раскритиковал решение о блокировании публикации отчета перед выборами.
"Протоколы вполне понятны. Если у премьер-министра есть веские причины для предотвращения публикации, он должен объяснить их комитету в течение 10 дней после получения отчета. Если нет, то его следует обнародовать", - сказал Грив.
По данным The Guardian, в отчете комитета говорится о вливании российских денег в британскую политику в целом и консервативную партию в частности, а также о крупной операции России в поддержку Brexit, начатой в 2016 году.
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