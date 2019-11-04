Три российских военных корабля прошли через Босфор в Черное море
4 ноября, 2019, 14:20
Три военных корабля ЧФ РФ прошли в Босфорский пролив из Мраморного в Черное море
Об этом сообщает издание Haber Turk.
"Первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним тральщик" Ковровец "- 907, в последнее проход совершил противодиверсионный катер с бортовым номером 841. Во время прохода через Босфор корабли сопровождались двумя лодками береговой охраны", - указано в сообщении.
Как отмечает издание, во время прохода военных кораблей на палубах несли вахту военнослужащие, на кораблях наблюдалось большое количество военных.
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