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Espreso.tvОбществоТри российских военных корабля прошли через Босфор в Черное море

Три российских военных корабля прошли через Босфор в Черное море


фото: dha
Три военных корабля ЧФ РФ прошли в Босфорский пролив из Мраморного в Черное море

Об этом сообщает издание Haber Turk.

"Первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним тральщик" Ковровец "- 907, в последнее проход совершил противодиверсионный катер с бортовым номером 841. Во время прохода через Босфор корабли сопровождались двумя лодками береговой охраны", - указано в сообщении.

Как отмечает издание, во время прохода военных кораблей на палубах несли вахту военнослужащие, на кораблях наблюдалось большое количество военных.

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