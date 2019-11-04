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Espreso.tvОбществоСиноптик Диденко спрогнозировала на вторник тепло и дожди

Синоптик Диденко спрогнозировала на вторник тепло и дожди

В ближайшие дни тепло сохранится в большинстве областей

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет достигать + 14 + 20 тепла. Немного свежее на западе и востоке + 12 + 15 и местами там до + 10 + 12. В ближайшие сутки нас пересекать атмосферный фон, связанный с мощной западной циклоничнистю атлантического происхождения. Осадки ближайшей ночью будут на западе и севере ", - рассказала синоптик.

До конца суток дожди пройдут всю территорию Украины, во вторник днем дожди умеренные идти вдоль полосы Сумы - Полтава - Херсон. На Закарпатье днем еще останется дождь, на остальной территории - без существенных осадков.

Отмечается, что 5 ноября в Киеве есть вероятность дождя, днем осадки прекратятся, температура будет высокая, но везде еще удержится юго-западный порывистый до сильного ветра.

"7 ноября на западе и севере ощутимо похолодает, на остальных - тепло", - спрогнозировала госпожа Диденко.

 

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