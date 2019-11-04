Свитолина заявила, что отправится на еще один Итоговый турнир в этом году
4 ноября, 2019, 11:05
Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержит своего парня Гаэля Монфиса на Итоговом турнире в Лондоне
Об этом сообщает xsport.ua.
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась своими планами после завершения Итогового турнира-2019.
"Я поеду в Лондон, ведь некоторые будет запасным на Итоговом турнире, я должна быть там. После этого поеду в Украину на некоторое время, а потом на месяц в Дубай, где меня ждет предсезонная подготовка", - сказала теннисистка.
Парень Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис вернулся в топ-10 рейтинга ATP, поэтому получил статус резервного игрока в случае травм основных участников Итогового турнира-2019 среди мужчин.
- 3 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 2 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA.
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