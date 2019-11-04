Стало известно, где состоится супербой украинца Постола за 2 чемпионских титула
4 ноября, 2019, 15:08
Супербой между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом за два чемпионских титула пройдет в китайском Хайкоу
Об этом сообщает xsport.ua.
Чемпион мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинец Виктор Постол проведут супербой за два чемпионских титула в китайском городе Хайкоу, встреча состоится 1 февраля следующего года.
Боксеры сразятся на арене Mission Hills Haikou, а транслировать поединок будет телеканал ESPN.
Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса
- Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из самых сильных боксеров мира независимо от весовой категории, американцу Терренсу Кроуфорду.
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