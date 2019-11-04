Стало известно, где состоится супербой украинца Постола за 2 чемпионских титула

4 ноября, 2019, 15:08

Супербой между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом за два чемпионских титула пройдет в китайском Хайкоу

Об этом сообщает xsport.ua.

Чемпион мира WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинец Виктор Постол проведут супербой за два чемпионских титула в китайском городе Хайкоу, встреча состоится 1 февраля следующего года.

Боксеры сразятся на арене Mission Hills Haikou, а транслировать поединок будет телеканал ESPN.

Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.