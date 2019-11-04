США просили Великобританию помочь в сборе компромата на собственные спецслужбы - СМИ
4 ноября, 2019, 16:21
Генпрокурор США Уильям Бар попросил у Великобритании содействия в сборе компромата на американские спецслужбы
По данным издания The Independent, такой запрос Бар направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Отмечается, что британские власти были очень удивлены полученным запросом, так как никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. "Ведь они потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы", - заявил источник.
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