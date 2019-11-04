США просили Великобританию помочь в сборе компромата на собственные спецслужбы - СМИ

4 ноября, 2019, 16:21

Генпрокурор США Уильям Бар попросил у Великобритании содействия в сборе компромата на американские спецслужбы

По данным издания The Independent, такой запрос Бар направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Отмечается, что британские власти были очень удивлены полученным запросом, так как никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. "Ведь они потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы", - заявил источник.