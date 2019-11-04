Советника Джонсона хотят проверить из-за работы в "посткоммунистической» России
Об этом пишет The Guardian .
Теневая министр иностранных дел Эмили Торнберри обратилась к правительству с вопросами о связи Доминика Каммингса с Россией, в частности, интересуется, как его проверяли на "безопасность" перед назначением на должность в правительстве.
Торнберри отмечает, что информатор официального уровня "вызвал серьезные опасения" относительно советника Джонсона.
"Я бы предположила, что - учитывая старшинство его должности и влияние на принятие решений на высшем уровне правительства - что он подвергался высокому уровню проверки безопасности, и что - в результате - он может изучать сверхсекретные разведывательные материалы и посещать встречи военных операций и операций безопасности Великобритании за рубежом ", - отметила Торнберри.
Теневая министр иностранных дел задает правительству ряд дополнительных вопросов, касающихся связей Каммингса с Россией:
- Какие были отношения Каммингса с учеными в Оксфордском университете, и они обсуждали возможность работы по поддержке посткоммунистического российского правительства?
- Был ли в Каммингса вопрос (во время проверки на безопасность, - Ред.) о цели его трехлетнего периода работы в посткоммунистической России в период с 1994 по 1997 год, включая отношения с деятелями российской политики, разведки и безопасности?
- Спрашивали ли в Каммингса об отношениях с членами группы "Консервативные друзья России"?
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