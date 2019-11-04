Советника Джонсона хотят проверить из-за работы в "посткоммунистической» России

4 ноября, 2019, 09:10

Доминик Каммингс, старший советник премьер-министра Бориса Джонсона, провел 3 года в России с 1994 по 1997 год, после того как закончил Оксфордский университет

Об этом пишет The Guardian .

Теневая министр иностранных дел Эмили Торнберри обратилась к правительству с вопросами о связи Доминика Каммингса с Россией, в частности, интересуется, как его проверяли на "безопасность" перед назначением на должность в правительстве.

Торнберри отмечает, что информатор официального уровня "вызвал серьезные опасения" относительно советника Джонсона.

"Я бы предположила, что - учитывая старшинство его должности и влияние на принятие решений на высшем уровне правительства - что он подвергался высокому уровню проверки безопасности, и что - в результате - он может изучать сверхсекретные разведывательные материалы и посещать встречи военных операций и операций безопасности Великобритании за рубежом ", - отметила Торнберри.

Теневая министр иностранных дел задает правительству ряд дополнительных вопросов, касающихся связей Каммингса с Россией: