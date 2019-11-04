Самые опасные страны Евросоюза: рейтинг Евростата

4 ноября, 2019, 09:42

Число зарегистрированных грабежей в странах ЕС с 2011 по 2017 снизилось на 24%

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В частности, число зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24% - с 522 тысяч до 396 000.

По данным статистического ведомства Евросоюза, в отличие от этого, в период с 2008 по 2011 год рост составил 4%.

Отмечено, что в 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 000 жителей было отмечено в Бельгии - 167, Франции - 150, Испании - 144, Англии и Уэльсе (Великобритания) - 132 и Португалии - 115.

При этом самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии - 16, Эстонии и Чехии - по 15, на Кипре - 14, в Словении - 12, Словакии и Венгрии - по 9.