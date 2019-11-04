Самую прибыльную компанию мира могут частично приватизировать

4 ноября, 2019, 10:16

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман окончательно согласился на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соглашением.

По словам источника, соответствующее решение было принято в пятницу на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман считал поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Bloomberg отмечает, что частичная приватизация Saudi Aramco, которая по итогам 2018 была самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Саудовский принц впервые заявил о возможном выходе Saudi Aramco на IPO в январе 2016 года.

Полученные за счет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года.

Подготовка к первичному размещению акций возобновилась летом 2019 года, но через несколько месяцев снова была прекращена.