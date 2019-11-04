Руководитель Mcdonald's ушел в отставку из-за отношений с работником компании

4 ноября, 2019, 08:14

Исполнительный директор Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку из-за отношения с работником, поскольку это противоречит корпоративной этике компании

Об этом сообщает ВВС.

В McDonald's заявили, что это решение было принято по обоюдному согласию сторон. В письме, которое Истербрук отправил работникам компании, он подтвердил наличие отношений и назвал это ошибкой.

52-летний Истербрук начал карьеру в McDonald's еще в 1993 году с должности менеджера и постепенно получал все более высокие должности.

В 2011 году он на некоторое время оставил McDonald's и руководил несколькими другими сетями фастфудов. В 2013 году он снова вернулся в McDonald's на должность главы представительства компании в Великобритании и Северной Европе. В 2015 году он стал исполнительным директором McDonald's.