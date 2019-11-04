Руководитель Mcdonald's ушел в отставку из-за отношений с работником компании
4 ноября, 2019, 08:14
Исполнительный директор Mcdonald's Стив Истербрук ушел в отставку из-за отношения с работником, поскольку это противоречит корпоративной этике компании
Об этом сообщает ВВС.
В McDonald's заявили, что это решение было принято по обоюдному согласию сторон. В письме, которое Истербрук отправил работникам компании, он подтвердил наличие отношений и назвал это ошибкой.
52-летний Истербрук начал карьеру в McDonald's еще в 1993 году с должности менеджера и постепенно получал все более высокие должности.
В 2011 году он на некоторое время оставил McDonald's и руководил несколькими другими сетями фастфудов. В 2013 году он снова вернулся в McDonald's на должность главы представительства компании в Великобритании и Северной Европе. В 2015 году он стал исполнительным директором McDonald's.
- В прошлом году с должности со схожим причинам ушел руководитель Intel Брайан Кржанич, который так же имел отношения с работником компании. Он возглавлял Intel с 2013 года.
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