Россияне обстреляли Новотошковское из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов: появилось видео преступления оккупантов

4 ноября, 2019, 22:15

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил у Новотошковского на Луганщине из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, пушки БМП-1 и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Противник применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда), минометы калибра 120 мм (6 мин), минометы калибра 82 мм (10 мин), а также гранатометы различных систем, орудие БМП-1 и стрелковое оружие. На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского, дети, находившиеся в школе этого населенного пункта, были эвакуированы в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

К счастью, жертв среди гражданского населения и военных вследствие этого обстрела не было.

Кроме того, захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов еще и у населенного пункта Новолуганское.

"Украинская сторона СЦКК документирует все факты нарушений режима "Тишина" и обстрелов населенных пунктов, и направляет материалы в международные уголовные и институты безопасности. Видеофрагмент вражеского артиллерийского обстрела предоставлен журналистами, которые в это время работали вблизи", - отметили в пресс-службе Объединенных сил.