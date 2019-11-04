Россияне обстреляли Новотошковское из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов: появилось видео преступления оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Противник применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда), минометы калибра 120 мм (6 мин), минометы калибра 82 мм (10 мин), а также гранатометы различных систем, орудие БМП-1 и стрелковое оружие. На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского, дети, находившиеся в школе этого населенного пункта, были эвакуированы в бомбоубежище", - говорится в сообщении.
К счастью, жертв среди гражданского населения и военных вследствие этого обстрела не было.
Кроме того, захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов еще и у населенного пункта Новолуганское.
"Украинская сторона СЦКК документирует все факты нарушений режима "Тишина" и обстрелов населенных пунктов, и направляет материалы в международные уголовные и институты безопасности. Видеофрагмент вражеского артиллерийского обстрела предоставлен журналистами, которые в это время работали вблизи", - отметили в пресс-службе Объединенных сил.
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